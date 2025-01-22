Сирия расторгла договор с Россией об управлении портом Тартус

Новые власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении морским портом Тартус на Средиземном море, сообщил сирийской газете Al Watan директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.





Все доходы от управления портом пойдут «на пользу сирийского государства», а рабочие вернутся под местное управление, сказал директор таможни.





По его словам, Сирия также займется восстановлением устаревшего оборудования, которое использовалось компанией без обновления, предусмотренного в соглашении.





Инвестиционный контракт со «Стройтрансгазом» был заключен сирийским правительством в 2019 году, напоминает ТАСС. Соглашение было рассчитано на 49 лет. Документ предусматривал что российская сторона будет управлять портом и инвестирует в его модернизацию более 500 миллионов долларов.





Тартус является вторым по величине морским портом в Сирии. Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. По данным источника агентства, в настоящее время Россия ведет переговоры с новой сирийской администрацией о сохранении своих военных баз в стране.