Число погибших из-за пожара на горнолыжном курорте в Турции достигло 76 человек

Количество погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya в Турции увеличилось до 76, сообщает издание Bursa Hakimiyet со ссылкой на заявление главы МВД Турции Али Ерликая.





По словам Ерликая, удалось установить личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам. Идентификация личностей жертв, которых не удалось опознать, будет продолжаться в лабораториях по ДНК. Глава МИД добавил, что после экспертиз тела погибших также передадут родственникам.





Спасатели завершили поисковые работы на месте происшествия, заявил Ерликая. В ходе расследования на данный момент задержаны девять человек.





Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в республике 21 января был объявлен национальный траур в память о погибших при пожаре на горнолыжном курорте.





Пожар начался в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya в провинции Болу. Отмечалось, что возгорание произошло на этаже, где находился ресторан. Губернатор провинции Абдулазиз Айдын сообщил, что причину пожара пока не выяснили. Власти начали расследование.