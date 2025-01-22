В ЛДПР рассказали о съемках художественного сериала о Жириновском и расставании с режиссером Барановым

В ЛДПР подтвердили Daily Storm, что прекратили работу с режиссером Александром Барановым по картине про Жириновского. Накануне сам Баранов рассказал журналистам об уходе из проекта.





«Леонид Эдуардович [Слуцкий] встречался с Александром Барановым, однако никаких договоренностей о том, что именно Баранов будет снимать фильм, не было. Обсуждались только общие идеи, его видение, в том числе по возможным актерам», — заявили в пресс-службе ЛДПР.





«Договориться не удалось, возник ряд вопросов. Поэтому кандидатуру данного режиссера больше не рассматривали, никакой совместной работы начато не было. Кстати, были встречи и с другими потенциальными режиссерами, сценаристами», — уточнили там.





В партии поняли, что «насыщенная и яркая история жизни основателя ЛДПР не укладывается в стандартные полтора часа экранного времени», поэтому было решено создать художественный сериал. Этот проект еще в мае анонсировал Слуцкий. Съемками сериала займется Первый канал.





До этого Слуцкий писал в своем Telegram-канале, что в картине зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время.





Ранее, 15 ноября, ТАСС, ссылаясь на пресс-службу партии, сообщал, что документальный сериал о Владимире Жириновском могут показать летом 2026 года на телеканале «Россия 1». Данный вопрос в стадии проработки.





Основатель ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Российский лидер Владимир Путин 6 ноября 2024 года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Жириновского в 2026 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин был назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий.