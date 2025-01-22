WSJ: Трамп поручил урегулировать украинский конфликт за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.





Отмечается, что заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным оказалась гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп во время своей предвыборной кампании. Ранее Трамп заявлял, что сможет завершить российско-украинский конфликт за один день.





Американский президент собирается сам контролировать ход переговоров по Украине, заявили источники издания. При этом бывшие коллеги Келлога заявили, что спецпосланника нельзя назвать самостоятельным и он полностью зависит от мнения Трампа.





Источники уверены, что по этой причине Келлога не допустят до каких-либо реальных переговоров Соединенных Штатов с Россией.