«Путешествие в Рождество»: веселые тренировки на свежем воздухе в Митине

Гостей ждали впечатляющие ледовые балеты, спектакли и концерты, веселые тренировки на свежем воздухе, десятки мастер-классов, уникальные арт-объекты и вкусные угощения. Заглядываем в павильон «Миллион призов»!





Выпив горячего чая с плюшками, отправляемся на ярмарку. Это несколько шале, где можно было купить сувениры. Мишки, зайчики, пингвины... Здесь можно было подобрать подарок и для ребенка, и для взрослого. А на одной из локаций выясняли, кто сильнее.





Гости фестиваля отмечают, что это незаменимое место для детей, так как здесь можно весело провести время. Многие приходили сюда каждые выходные, участвовали в мастер-классах, катались на карусели и на катке.





Какие еще активности предлагали гостям фестиваля «Путешествие в Рождество», можно узнать на официальном сайте.