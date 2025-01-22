Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей

Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе, которую выловили в Черном и Азовском морях, сообщила пресс-служба ведомства.





Показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы, отметили в ведомстве. Уточняется, что специалисты Россельхознадзора отобрали на пробу охлажденную и замороженную рыбу в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области.





Кроме того, была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного, заявили в пресс-службе.





В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе выявили новые выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.





В ведомстве уточнили, что специалисты завершили работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных 21 января.





Разлив нефтепродуктов произошел после того, как 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суммарно оба танкера перевозили более девяти тысяч тонн мазута. По данным Минтранса, в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.





﻿В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы чрезвычайной ситуации регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.