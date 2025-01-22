Минтруд: В страховом стаже будут учитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком

В страховом стаже россиян будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком, следует из законопроекта, который подготовил и вынес на общественное обсуждение Минтруд.





Таким образом будет сниматься ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет.





Нововведения затронут и тех, кто уже вышел на пенсию, заявил РБК министр труда Антон Котяков. По его словам, после принятия закона многодетные родители смогут попросить Социальный фонд пересчитать страховую пенсию.





Также в законопроекте предлагается расширить меры материальной поддержки многодетным матерям, которым присвоено звание «Мать-героиня». Планируется установить им выплаты каждый месяц на уровне Героев труда.





Сейчас после получения этого звания матерям выплачивают единовременно один миллион рублей, уточняет РБК. Героям труда в 2023 году была установлена ежемесячная выплата 61 566,28 рублей.