Депутат Госдумы Бурляев попросил СК провести расследование смерти Лермонтова

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова, пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся у агентства документ.





Бурляев утверждает, что специалисты по баллистике, медицине, криминалистике и лермонтоведы десятилетиями называли следствие, проведенное сразу после гибели поэта, недобросовестным.





В этой связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к «дуэли» и смерти поэта, подчеркнул депутат. Бурляев также обратил внимание, что Лермонтов умер от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».





Кроме того, депутат заявил, что в ноябре он обсуждал возможность нового расследования гибели Лермонтова лично с главой СК Александром Бастрыкиным, пишет RT. По словам Бурляева, Бастрыкин назвал эту идею интересной и добавил, что СК этим займется.





Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 15 (27) июля 1841 года на склоне горы Машук в Пятигорске, пишет РБК. Причиной стал конфликт между ними, начавшийся двумя днями ранее в доме генерала Петра Верзилина.