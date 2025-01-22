Игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналиста, бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом иноагентом), следует из опубликованного на сайте ведомства списка.





Аскеров был признан иностранным агентом в декабре 2022 года, напоминает Газета.ру. Кроме того, журналиста заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма. Сообщалось, что причиной заведения дела стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.





В 2023 и 2024 годах Аскерова трижды штрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента, добавляет издание.





Также в перечне террористов и экстремистов оказался политик Леонид Гозман (признан Минюстом иноагентом).





В декабре Гозмана заочно приговорили к 8,5 года колонии по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил (ВС) России, пишет «Интерфакс». Также ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.