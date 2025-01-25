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После вспышки гепатита в онкодиспансере Камчатки уволили главу Минздрава
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В регионе ведется эпидемиологическое расследование undefined
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После вспышки гепатита в онкодиспансере Камчатки уволили главу Минздрава

В регионе ведется эпидемиологическое расследование

Министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова сняли с должности после вспышки гепатита среди пациентов онкологического диспансера, сообщили в правительстве региона.


Такое решение принял глава региона Владимир Солодов по итогам рабочего совещания, посвященного вопросам здравоохранения в Камчатском крае. На совещании присутствовали федеральные инфекционисты и эпидемиологи, которые прибыли для участия в эпидемиологическом расследовании.


В онкологическом диспансере обнаружили ряд нарушений, связанных со стерилизацией, использованием расходных материалов и процедур, которые в первую очередь были связаны с компьютерной томографией, заявил Солодов.


Детально медицинскую составляющую специалисты еще выясняют, добавил губернатор. Глава региона отметил: уже понятно, что нарушения серьезные и именно они привели к распространению инфекции.


Также Солодов заявил, что действие очага распространения инфекции было длительным, оно происходило в течение нескольких месяцев 2024 года.


Ранее сообщалось, что в Камчатском крае острыми формами вирусного гепатита В и С заразились 36 пациентов онкологического диспансера. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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#эпидемия #камчатский край #гепатит
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