После вспышки гепатита в онкодиспансере Камчатки уволили главу Минздрава

Министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова сняли с должности после вспышки гепатита среди пациентов онкологического диспансера, сообщили в правительстве региона.





Такое решение принял глава региона Владимир Солодов по итогам рабочего совещания, посвященного вопросам здравоохранения в Камчатском крае. На совещании присутствовали федеральные инфекционисты и эпидемиологи, которые прибыли для участия в эпидемиологическом расследовании.





В онкологическом диспансере обнаружили ряд нарушений, связанных со стерилизацией, использованием расходных материалов и процедур, которые в первую очередь были связаны с компьютерной томографией, заявил Солодов.





Детально медицинскую составляющую специалисты еще выясняют, добавил губернатор. Глава региона отметил: уже понятно, что нарушения серьезные и именно они привели к распространению инфекции.





Также Солодов заявил, что действие очага распространения инфекции было длительным, оно происходило в течение нескольких месяцев 2024 года.





Ранее сообщалось, что в Камчатском крае острыми формами вирусного гепатита В и С заразились 36 пациентов онкологического диспансера. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.