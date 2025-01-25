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Женщину и двоих ее детей нашли убитыми в Республике Марий Эл
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Следователи устанавливают личность подозреваемого undefined
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Женщину и двоих ее детей нашли убитыми в Республике Марий Эл

Следователи устанавливают личность подозреваемого

Тела 29-летней женщины и двоих ее малолетних детей с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир города Звенигово в Республике Марий Эл, сообщило управление Следственного комитета по региону.


В СК уточнили, что на месте работает группа сотрудников отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты, а также следователи территориального отдела.


Правоохранители проводят осмотр места происшествия, устанавливают личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.


В СК заявили, что следователи завели уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.

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#убийство #марий эл #ск
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