Женщину и двоих ее детей нашли убитыми в Республике Марий Эл

Тела 29-летней женщины и двоих ее малолетних детей с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир города Звенигово в Республике Марий Эл, сообщило управление Следственного комитета по региону.





В СК уточнили, что на месте работает группа сотрудников отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты, а также следователи территориального отдела.





Правоохранители проводят осмотр места происшествия, устанавливают личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.





В СК заявили, что следователи завели уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.