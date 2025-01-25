Израиль освободил 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц

Израильские власти освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военнослужащих, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».





По данным радио, 114 заключенных отправят в Рамаллу на Западный берег реки Иордан, другие 70 будут высланы в Египет. Оставшихся 16 человек депортируют в сектор Газа.





Ранее 25 января палестинское движение ХАМАС освободило новую группу израильских заложниц, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).





В нее вошли четверо военнослужащих, которые в момент атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года несли службу на границе Израиля. Процесс передачи заложниц Красному Кресту состоялся на площади Палестины в городе Газа, отмечает телеканал Al Aqsa.





Военно-политический кабинет Израиля 17 января одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Режим прекращения огня на территории сектора Газа вступил в силу 19 января.