Зеленский: Запрет на переговоры с Путиным был принят, чтобы остановить сепаратизм на Украине

Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был принят для того, чтобы «остановить сепаратизм» на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду. Видео выступления опубликовало украинское издание «Страна.ua».





По словам Зеленского, он запретил любым политическим деятелям на Украине проводить переговоры с российской стороной. Глава государства подчеркнул, что он, являясь президентом Украины, также является лидером любых переговоров.





Зеленский уточнил, что указ был принят, когда российские войска находились под Киевом. Как отмечает издание, документ издали 30 сентября 2022 года, к тому времени российские войска уже давно покинули Киев.





Также СМИ подчеркивает, что принятый документ констатирует невозможность переговоров с Путиным не только для «политических деятелей», но и вообще для любых представителей Украины, включая самого Зеленского.