Три ресторана почти одновременно загорелись в Краснодаре

В центре Краснодара вечером 25 января почти одновременно загорелись три ресторана, сообщили в муниципальном центре управления городом.





Первым загорелся ресторан МясоLove на улице Красной. Из здания эвакуировали 50 человек. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.





Следом за ним начался пожар в ресторане на улице Северной. Было эвакуировано 37 человек. Возгорание потушили до прибытия пожарных. Позже произошло возгорание в третьем ресторане на улице Красной. В этот раз эвакуировали 15 человек, пожар ликвидировали спасатели.





Отмечается, что информация о возгорании в ресторанах поступала последовательно в период с 22:27 до 23:30.





Работники одного из ресторанов задержали поджигателя и передали его прибывшим правоохранителям, сообщили в краевом главке МВД. Злоумышленником оказался 19-летний житель Динского района Краснодарского края.





Мужчина рассказал, что совершил поджоги по указанию неизвестных, которые взломали его аккаунт и угрожали использовать его персональные данные для совершения преступлений.