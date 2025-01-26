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The Times: Есть четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине
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Издание подчеркивает, что Киев сейчас сильно зависит от помощи Трампа undefined
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The Times: Есть четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине

Издание подчеркивает, что Киев сейчас сильно зависит от помощи Трампа

Существует четыре возможных сценария исхода конфликта на Украине, и Киев сейчас как никогда нуждается в президенте США Дональде Трампе, пишет военный корреспондент газеты The Times Энтони Лойд.


Первый вариант предусматривает полное военное поражение Украины из-за сокращения военной помощи со стороны США, считает Лойд. Однако автор отмечает, что Трамп будет избегать такого катастрофического развития событий.


Второй сценарий Лойд охарактеризовал как «плохой мир», который подразумевает поражение Украины с последующим разделением ее территории. По мнению военкора, такой исход не приведет к стабильности в регионе.


Еще один возможный вариант представляет собой прекращение огня и заморозку конфликта. В окружении Трампа понимают, что без окончательного урегулирования прекращения огня самого по себе недостаточно, отмечает издание. Именно поэтому такой вариант отверг государственный секретарь США Марко Рубио.


Последним и наиболее перспективным сценарием Лойд называет дипломатическое урегулирование конфликта. В этом случае Вашингтон должен предоставить Киеву возможности вести мирные переговоры «с позиции силы» и получить гарантии безопасности. 


При таком варианте администрация Трампа могла бы использовать санкции против России и продолжить оказывать военную и финансовую помощь Украине в случае отказа Москвы от компромисса.

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#украина #time #администрация трампа
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