The Times: Есть четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине

Существует четыре возможных сценария исхода конфликта на Украине, и Киев сейчас как никогда нуждается в президенте США Дональде Трампе, пишет военный корреспондент газеты The Times Энтони Лойд.





Первый вариант предусматривает полное военное поражение Украины из-за сокращения военной помощи со стороны США, считает Лойд. Однако автор отмечает, что Трамп будет избегать такого катастрофического развития событий.





Второй сценарий Лойд охарактеризовал как «плохой мир», который подразумевает поражение Украины с последующим разделением ее территории. По мнению военкора, такой исход не приведет к стабильности в регионе.





Еще один возможный вариант представляет собой прекращение огня и заморозку конфликта. В окружении Трампа понимают, что без окончательного урегулирования прекращения огня самого по себе недостаточно, отмечает издание. Именно поэтому такой вариант отверг государственный секретарь США Марко Рубио.





Последним и наиболее перспективным сценарием Лойд называет дипломатическое урегулирование конфликта. В этом случае Вашингтон должен предоставить Киеву возможности вести мирные переговоры «с позиции силы» и получить гарантии безопасности.





При таком варианте администрация Трампа могла бы использовать санкции против России и продолжить оказывать военную и финансовую помощь Украине в случае отказа Москвы от компромисса.