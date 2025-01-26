«Путешествие в Рождество»: мир Щелкунчика в Петровском путевом дворце

Кстати, гостей встречала сама Екатерина II! А вместе с ней — Александр II, коварный Мышиный король и добрый кукольный мастер Дроссельмейер, который сделал и подарил детям Щелкунчика.





Театрализованное действо сопровождала музыка Чайковского из балета «Щелкунчик», а самым юным гостям предлагали пройти необычный квест «Загадка волшебного ореха». Чтобы добро победило зло и случилось чудо, необходимо было разгадать тайну старинного манускрипта и собрать рассыпавшуюся мозаику.





На мастер-классах дети могли сделать мышиный театр, елочные игрушки, саблю и барабан Щелкунчика, головные уборы для принца и принцессы, а также новогодние и рождественские подарки для себя и своих близких.





Подробнее о мероприятиях, прошедших в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», можно узнать на официальном сайте.