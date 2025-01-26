Лукашенко заявил, что на выборах президента проголосовал «за всех»

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проголосовал на выборах президента «за всех», пишет местное издание БелТА.





Лукашенко добавил, что для властей республики не имеет значения, признает ли ЕС выборы, сообщает «Интерфакс». Действующему главе государства важно, чтобы выборы были признаны белорусами.





Выборы президента проходят в Белоруссии 26 января с 08:00 до 20:00 по местному времени, совпадающему с московским, уточняет РБК. Выборы проходят в отсутствие западных наблюдателей.





Кроме того, власти Белоруссии не стали открывать избирательные участки за рубежом, объяснив это «отсутствием мер безопасности на участках, которые ранее создавались на территории других государств», и сокращением белорусского дипломатического состава в некоторых странах.





25 января в Белоруссии завершилось досрочное голосование. По данным ЦИК страны, за пять дней на них проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки.