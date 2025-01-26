Лукашенко допустил развязку украинского конфликта в 2025 году

«Какая-то развязка» украинского конфликта произойдет в 2025 году, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после голосования на выборах. Его слова приводит РБК со ссылкой на корреспондента.





Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия выступает за мир на территории Украины, и потребовал в будущих переговорах «учитывать все», в том числе позицию России.





Белорусский лидер добавил, что остановка конфликта находится в интересах Европы, которая «должна отсоединиться от американского авианосца».





Также Лукашенко заявил, что Белоруссии не принципиально сидеть за столом переговоров по решению украинского конфликта.