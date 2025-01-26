Двое подростков избили пенсионера во Владимирской области

В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области 24 января двое подростков избили пожилого мужчину в торговом центре «Круиз», сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.





По данным следствия, компания подростков отмечала день рождения одного из них. После этого школьники пришли в ТЦ, у входа в который двое напали на неизвестного пенсионера и нанесли ему несколько ударов.





Пожилой мужчина получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью. Следователи просматривают видеозаписи произошедшего и проводят допросы. Отмечается, что заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.





В пресс-службе регионального главка МВД добавили, что полицейские установили личности подростков. На родителей школьников составили административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.