Лукашенко: «Орешник» появится в Белоруссии со дня на день

Российская гиперзвуковая система «Орешник» появится в Белоруссии со дня на день, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.





Белорусский лидер добавил, следующая установка системы будет поставлена в Белоруссию даже раньше, чем в Россию. По словам Лукашенко, «Орешник» может быть размещен на территории республики ближе к Смоленску.





Лукашенко 6 декабря попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Как отметил глава республики, в случае принятия соответствующего решения руководством России, цели «Орешника» должны определяться Минском.





Путин в свою очередь назвал размещение гиперзвуковой системы в Белоруссии возможным, отметив, что прежде, чем ее установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.