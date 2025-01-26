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Лукашенко: «Орешник» появится в Белоруссии со дня на день
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По словам белорусского лидера, гиперзвуковая система может быть размещена ближе к Смоленску undefined
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Лукашенко: «Орешник» появится в Белоруссии со дня на день

По словам белорусского лидера, гиперзвуковая система может быть размещена ближе к Смоленску

Российская гиперзвуковая система «Орешник» появится в Белоруссии со дня на день, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.


Белорусский лидер добавил, следующая установка системы будет поставлена в Белоруссию даже раньше, чем в Россию. По словам Лукашенко, «Орешник» может быть размещен на территории республики ближе к Смоленску.


Лукашенко 6 декабря попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Как отметил глава республики, в случае принятия соответствующего решения руководством России, цели «Орешника» должны определяться Минском.


Путин в свою очередь назвал размещение гиперзвуковой системы в Белоруссии возможным, отметив, что прежде, чем ее установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

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#белоруссия #александр лукашенко #орешник
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