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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Ростовской области
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Еще семь пассажиров пострадали, их доставили в больницу undefined
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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Ростовской области

Еще семь пассажиров пострадали, их доставили в больницу

В результате ДТП с автобусом на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск погибли два человека, сообщила госавтоинспекция Ростовской области.


По данным ведомства, авария произошла 26 января на 127 км автодороги. Водитель автомобиля Lada Priora при обгоне задел неасфальтированную часть дороги и столкнулся с Kia Rio. Затем Lada выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом «Луидор».


Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте, уточнили в госавтоинспекции. Автобус перевозил 16 человек, из них семь пострадали. Отмечается, что их доставили в больницу.


На месте столкновения работают полицейские. Также проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров проводит областная прокуратура.

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#дтп #ростовская область #погибшие
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