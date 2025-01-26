Два человека погибли в ДТП с автобусом в Ростовской области

В результате ДТП с автобусом на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск погибли два человека, сообщила госавтоинспекция Ростовской области.





По данным ведомства, авария произошла 26 января на 127 км автодороги. Водитель автомобиля Lada Priora при обгоне задел неасфальтированную часть дороги и столкнулся с Kia Rio. Затем Lada выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом «Луидор».





Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте, уточнили в госавтоинспекции. Автобус перевозил 16 человек, из них семь пострадали. Отмечается, что их доставили в больницу.





На месте столкновения работают полицейские. Также проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров проводит областная прокуратура.