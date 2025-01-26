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В Ростове неизвестный поджег заправку
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Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения undefined
Новости

В Ростове неизвестный поджег заправку

Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения

Неизвестный вечером 25 января поджег автозаправочную станцию компании Flash на улице Всесоюзной в Ростове, сообщает издание Rostov.ru.


Издание также публикует кадры, снятые на камеру видеонаблюдения. На них видно, как мужчина подошел к АЗС, открыл канистру и вылил содержимое на автозаправочную колонку. После этого неизвестный поджег маслянистый след и убежал.


По данным издания, приехавшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.


В компании, которой принадлежала АЗС, сообщили СМИ, что в связи с полученными повреждениями заправка не работает. В результате возгорания никто не пострадал. Отмечается, что правоохранители начали расследование.

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#ростовская область #поджог #азс
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