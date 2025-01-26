В Ростове неизвестный поджег заправку

Неизвестный вечером 25 января поджег автозаправочную станцию компании Flash на улице Всесоюзной в Ростове, сообщает издание Rostov.ru.





Издание также публикует кадры, снятые на камеру видеонаблюдения. На них видно, как мужчина подошел к АЗС, открыл канистру и вылил содержимое на автозаправочную колонку. После этого неизвестный поджег маслянистый след и убежал.





По данным издания, приехавшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.





В компании, которой принадлежала АЗС, сообщили СМИ, что в связи с полученными повреждениями заправка не работает. В результате возгорания никто не пострадал. Отмечается, что правоохранители начали расследование.