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ТАСС: СК России объявил Моргенштерна в федеральный розыск
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Ранее был арестован дом музыканта в Подмосковье undefined
Новости

ТАСС: СК России объявил Моргенштерна в федеральный розыск

Ранее был арестован дом музыканта в Подмосковье

Следственный комитет объявил российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) в федеральный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию. 


В отношении молодого человека в сентябре 2024-го возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ), ему грозит до двух лет лишения свободы. В январе суд арестовал некоторое имущество музыканта в России, в том числе дом в Подмосковье.


Адвокат Моргенштерна не подтвердил и не опроверг ТАСС информацию о розыске. Жорин отметил, что оснований для розыска его подзащитного нет и исполнитель «не скрывается от следствия».


В 2022-м рэпера признали иностранным агентом. Минюст связывал внесение Моргенштерна в список иноагентов с его политической деятельностью, которую тот, по версии ведомства, вел на средства от компании Yoola Labs Ltd, партнерской сети YouTube, продвигающей блогеров, а также с приведением в основанном им Telegram-канале «негативных оценок» решений органов власти России. Сам артист все обвинения в свой адрес отрицает. 

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#розыск #моргенштерн #иностранный агент
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