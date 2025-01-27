ТАСС: СК России объявил Моргенштерна в федеральный розыск

Следственный комитет объявил российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) в федеральный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию.





В отношении молодого человека в сентябре 2024-го возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ), ему грозит до двух лет лишения свободы. В январе суд арестовал некоторое имущество музыканта в России, в том числе дом в Подмосковье.





Адвокат Моргенштерна не подтвердил и не опроверг ТАСС информацию о розыске. Жорин отметил, что оснований для розыска его подзащитного нет и исполнитель «не скрывается от следствия».





В 2022-м рэпера признали иностранным агентом. Минюст связывал внесение Моргенштерна в список иноагентов с его политической деятельностью, которую тот, по версии ведомства, вел на средства от компании Yoola Labs Ltd, партнерской сети YouTube, продвигающей блогеров, а также с приведением в основанном им Telegram-канале «негативных оценок» решений органов власти России. Сам артист все обвинения в свой адрес отрицает.