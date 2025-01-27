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ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет России два миллиарда рублей незаконного дохода
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Издательство признали нарушителем антимонопольного законодательства на рынке учебников undefined
Новости

ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет России два миллиарда рублей незаконного дохода

Издательство признали нарушителем антимонопольного законодательства на рынке учебников

Федеральная антимонопольная служба России предписала издательству «Просвещение» снизить цены на учебники и перечислить в бюджет свыше двух миллиардов рублей незаконно полученных средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 


«ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 рублей», указано в сообщении


В ведомстве подчеркнули, что фирма занимает доминирующее положение в издании школьных учебников в стране.


Ранее ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении издательства. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников превысил рост расходов на их производство и реализацию.

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#фас #просвещение #издательство #антимонопольная служба
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