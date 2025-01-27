ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет России два миллиарда рублей незаконного дохода

Федеральная антимонопольная служба России предписала издательству «Просвещение» снизить цены на учебники и перечислить в бюджет свыше двух миллиардов рублей незаконно полученных средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





«ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 рублей», указано в сообщении.





В ведомстве подчеркнули, что фирма занимает доминирующее положение в издании школьных учебников в стране.





Ранее ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении издательства. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников превысил рост расходов на их производство и реализацию.