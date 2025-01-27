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Калифорния может выйти из состава США
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В штате начался сбор подписей undefined
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Калифорния может выйти из состава США

В штате начался сбор подписей

Госсекретарь штата Калифорния Ширли Вебер одобрила инициативу Calexit. В регионе начался сбор подписей за выход штата из состава США. Об этом пишут американские газеты, в том числе New York Post. 


Если 55% жителей поддержат идею на референдуме, Калифорния может обрести независимость и стать государством с одной из крупнейших экономик мира. 


Недавно Калифорния пострадала от масштабных пожаров. Сгорели особняки знаменитостей и бизнесменов. Здесь же расположена столица киноиндустрии — Голливуд. 


Согласно данным исследования World Economic Outlook за 2023 год Международного валютного фонда, Калифорния имела пятую по величине экономику в мире, уступая Японии и опережая Индию и Великобританию. Это самый густонаселенный штат, где проживают около 40 миллионов человек. 


Конституция США не имеет прописанного механизма отделения штата. В 1869 году, после Гражданской войны, Верховный суд постановил, что акт принятия штата в союз является окончательным, «без возможности пересмотра или отзыва, кроме как через революцию или с согласия всех штатов».

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#сша #калифорния #независимость #штаты
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