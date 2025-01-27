Калифорния может выйти из состава США

Госсекретарь штата Калифорния Ширли Вебер одобрила инициативу Calexit. В регионе начался сбор подписей за выход штата из состава США. Об этом пишут американские газеты, в том числе New York Post.





Если 55% жителей поддержат идею на референдуме, Калифорния может обрести независимость и стать государством с одной из крупнейших экономик мира.





Недавно Калифорния пострадала от масштабных пожаров. Сгорели особняки знаменитостей и бизнесменов. Здесь же расположена столица киноиндустрии — Голливуд.





Согласно данным исследования World Economic Outlook за 2023 год Международного валютного фонда, Калифорния имела пятую по величине экономику в мире, уступая Японии и опережая Индию и Великобританию. Это самый густонаселенный штат, где проживают около 40 миллионов человек.





Конституция США не имеет прописанного механизма отделения штата. В 1869 году, после Гражданской войны, Верховный суд постановил, что акт принятия штата в союз является окончательным, «без возможности пересмотра или отзыва, кроме как через революцию или с согласия всех штатов».