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Мишустин утвердил увеличение размера более 40 социальных пособий на 9,5%
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Проиндексированные выплаты россияне получат уже в феврале undefined
Новости

Мишустин утвердил увеличение размера более 40 социальных пособий на 9,5%

Проиндексированные выплаты россияне получат уже в феврале

Правительство России приняло постановление об индексации более четырех десятков социальных выплат с февраля на 9,5%. О подписании документа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.


Согласно документу, увеличенные пособия будут перечисляться уже с 1 февраля. Держать на контроле вопрос доиндексации социальных пенсий поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой, а вопрос военных пенсий — первому зампреду правительства Денису Мантурову.

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В июле 2024-го президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года.


В июне Мишустин рассказывал, что сегодня количество работающих пенсионеров в стране составляет «свыше семи миллионов 800 тысяч человек и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке». 


Нужно «создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», обратил внимание глава кабмина.

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