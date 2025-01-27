Мишустин утвердил увеличение размера более 40 социальных пособий на 9,5%

В июле 2024-го президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года.





В июне Мишустин рассказывал, что сегодня количество работающих пенсионеров в стране составляет «свыше семи миллионов 800 тысяч человек и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке».





Нужно «создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», обратил внимание глава кабмина.