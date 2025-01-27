Мишустин утвердил увеличение размера более 40 социальных пособий на 9,5%

Правительство России приняло постановление об индексации более четырех десятков социальных выплат с февраля на 9,5%. О подписании документа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Согласно документу, увеличенные пособия будут перечисляться уже с 1 февраля. Держать на контроле вопрос доиндексации социальных пенсий поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой, а вопрос военных пенсий — первому зампреду правительства Денису Мантурову.
В июле 2024-го президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года.
В июне Мишустин рассказывал, что сегодня количество работающих пенсионеров в стране составляет «свыше семи миллионов 800 тысяч человек и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке».
Нужно «создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», обратил внимание глава кабмина.