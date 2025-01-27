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В Евросоюзе сообщили о продлении санкций против России
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Власти Венгрии, выступавшие против ограничений, заявили, что получили гарантии энергобезопасности undefined
Новости

В Евросоюзе сообщили о продлении санкций против России

Власти Венгрии, выступавшие против ограничений, заявили, что получили гарантии энергобезопасности

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас официально подтвердила продление антироссийских санкций на полгода. Об этом она написала на своей странице в X (ex-Twitter).


Она, комментируя это решение, подчеркнула, что «Европа добивается своего». 


Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против Москвы.


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще в 2023-м году заявлял, что Европейский союз санкциями не смог ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине. По мнению Орбана, санкции Евросоюза против РФ «не удались». Он удивлен, что в ЕС не смогли «разработать их адекватно».


По словам венгерского премьера, то, как сотрудничает Запад с Украиной, — это фиаско.

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