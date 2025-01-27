Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас официально подтвердила продление антироссийских санкций на полгода. Об этом она написала на своей странице в X (ex-Twitter).





Она, комментируя это решение, подчеркнула, что «Европа добивается своего».





Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против Москвы.





Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще в 2023-м году заявлял, что Европейский союз санкциями не смог ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине. По мнению Орбана, санкции Евросоюза против РФ «не удались». Он удивлен, что в ЕС не смогли «разработать их адекватно».





По словам венгерского премьера, то, как сотрудничает Запад с Украиной, — это фиаско.