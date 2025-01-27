Путин возложил цветы на Невском пятачке в честь годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Цветы глава государства возложил к мемориалу на участке фронта, где воевал его отец.





Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в военно-историческом комплексе «Невский пятачок».





1 сентября 2021 года Путин на встрече со школьниками рассказал историю об участии своего отца в Великой Отечественной войне, который попал в «мясорубку» на Невском пятачке на Ленинградском фронте, а его друг спас ему жизнь. Невский пятачок — маленький участок земли глубиной два, а шириной четыре километра, отметил тогда президент.





Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Согласно данным городской комиссии, свыше 630 тысяч человек за это время погибли от голода, около 17 тысяч жителей были убиты при артобстрелах и бомбардировках.





20 октября 2022 года суд в Санкт-Петербурге признал геноцидом блокаду советского Ленинграда войсками нацистской Германии.