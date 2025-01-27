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Генерал КСИР Шадмани заявил, что Иран закупил российские истребители Су-35
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Количество самолетов не разглашается undefined
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Генерал КСИР Шадмани заявил, что Иран закупил российские истребители Су-35

Количество самолетов не разглашается

Иран купил российские Су-35. 10 дней назад Москва и Тегеран заключили Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами — там есть пункт о кооперации в области безопасности и обороны.


«Истребители Су-35 закуплены. Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил», — сообщил генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани.


Подробностей о количестве закупленных истребителей не приводится.


Президент Ирана прибыл в Москву с официальным визитом 17 января. Масуд Пезешкиан возложил венок из алых роз и белых лилий к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Иранский лидер затем встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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#иран #ксир #су-35 #договор
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