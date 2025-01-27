Генерал КСИР Шадмани заявил, что Иран закупил российские истребители Су-35

Иран купил российские Су-35. 10 дней назад Москва и Тегеран заключили Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами — там есть пункт о кооперации в области безопасности и обороны.





«Истребители Су-35 закуплены. Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил», — сообщил генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани.





Подробностей о количестве закупленных истребителей не приводится.





Президент Ирана прибыл в Москву с официальным визитом 17 января. Масуд Пезешкиан возложил венок из алых роз и белых лилий к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Иранский лидер затем встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.