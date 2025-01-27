В «Просвещении» объяснили ситуацию с ценами на учебники

В издательстве «Просвещение» разъяснили ситуацию с ценами на учебники по истории. Генеральный директор фирмы Михаил Кожевников подтвердил, что у Федеральной антимонопольной службы возникли претензии.





«Цена учебников истории в зависимости от объема варьируется от 319 до 408 рублей. Это цена издательства, какая цена будет на маркетплейсах или у коммерческих структур — это вопрос не к нам. Что касается ФАС, то дальше мы будем вопрос выяснять с ведомством. Выяснять детали, понимать, что там и откуда. Этот процесс только начался», — сказал Daily Storm Кожевников.





Владимир Мединский уточнил, правильно ли, что цена меняется от того, большим тиражом или в розницу покупают учебники у издательства.





«Разные книги имеют разные цены, в зависимости от объема», — объяснил ему Кожевников.





27 января пресс-службе ФАС сообщили, что издательство «Просвещение» должно перечислить в бюджет незаконно полученный доход в объеме более двух миллиардов рублей. Компания установила высокие цены на школьные учебники, в частности, по русскому языку, истории и биологии, указали в ведомстве.





Рост цен на ряд учебников по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию, выяснили в антимонопольном органе.