Перестраховались: в Театре Моссовета уточнили причины госпитализации своего худрука Евгения Марчелли

В Театре Моссовета рассказали Daily Storm о причинах госпитализации своего худрука Евгения Марчелли. Он попал в больницу из-за проблем с давлением, пояснил директор театра Алексей Черепнев.





По его словам, сейчас врачи оценивают состояние Марчелли как хорошее. «Положили его на всякий случай, так как он перенес коронавирус на ногах», — добавил Черепнев.





В пресс-службе театра также рассказали Daily Storm, что Евгений Жозефович останется под наблюдением врачей два-три дня: «Он постоянно находится на связи с директором и сотрудниками, театр работает в штатном режиме».





Ранее канал Mash писал, что Марчелли страдает от воспаления суставов и соединительных тканей, поэтому в больницу его привезли на кресле-каталке. Отмечалось, что у режиссера могут быть повреждены внутренние органы.





Евгению Марчелли 67 лет. Он является художественным руководителем Театра Моссовета с сентября 2020 года. За свою карьеру Марчелли поставил более 70 спектаклей и был лауреатом премии «Золотая маска».