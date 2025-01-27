Израиль выбрал не Россию, а Москва и Тегеран поддерживают друг друга: в комитете Госдумы по обороне прокомментировали продажу Су-35

Генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шадмани ранее 27 января рассказал, что Иран купил российские истребители Су-35. Daily Storm спросил у первого замглавы комитета Андрея Красова, как, по его мнению, сделка может повлиять на отношения России и Израиля. Парламентарий напомнил, что Иерусалим выбрал не Москву, а Киев в российско-украинском конфликте, а РФ и Иран поддерживают друг друга.





Израиль и Иран с прошлого года активно обмениваются ракетными ударами.





А Москва и Тегеран 17 января 2025 года заключили Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. В нем есть пункт о кооперации в области безопасности и обороны.





«Что касается Израиля — наверное, Израиль тоже выбирает для себя вектор своего развития. Мы можем сказать, что израильские военные присутствовали на территории Украины и проводили инструктаж военнослужащих Вооруженных сил Украины, поставляли продукцию военного назначения. То есть, если Израиль выбрал не Российскую Федерацию, а другую сторону, это их выбор», — напомнил Андрей Красов.





Иран, в отличие от других стран, не объявлял санкций в отношений России. Более того, Тегеран поддержал Москву в трудную минуту, подставив свое плечо, подчеркнул замглавы комитета Госдумы по обороне.





«Наше государство и наш лидер — мы помним тех, кто пришел на помощь в трудную минуту. Ведь и друг, и настоящий товарищ познается не в радости, а именно в трудной обстановке, в беде. <...> Мы будем поддерживать тех, кто нам оказывает содействие, помощь, кто нам является товарищем и другом», — подчеркнул парламентарий.





Россия ценит помощь со стороны Ирана и будет делать все возможное, чтобы суверенитет дружественной страны был повышен, отметил Красов. Поддержка может осуществляться в том числе за счет высококлассного вооружения и военной техники. «Какие бы санкции ни вводились, за ними уже давно выстроилась большая очередь», — обратил он внимание.





Депутат напомнил, что в свое время Турция покупала у России зенитные ракетные комплексы С-400, хотя Анкара входит в НАТО.





«У нас долгосрочные взаимоотношения с Исламской Республикой Иран. И два лидера [президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан], подписав договор, как раз это еще раз доказали, что мы пойдем развивать отношения друг с другом, плечом к плечу, оказывая всякую помощь и содействие», — добавил он.





У Москвы и Тегерана долгосрочные проекты в том числе и в гражданской сфере, например, модернизация железных дорог Ирана. «То есть у нас очень много точек соприкосновения, которые позволят развивать наши отношения, сближать наши народы», — заключил Красов.