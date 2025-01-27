Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что собирается прилететь на парад Победы в Москве

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении прибыть с визитом в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.





Отмечается, что Лула «поблагодарил российскую сторону за приглашение на празднование в Москве 80-летия Победы во Второй мировой войне 9 мая и заявил о намерении присутствовать».





15 января министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы в Москву приедут военные из дружественных России стран.





По его словам, для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе из бывших республик СССР. 10 стран уже дали согласие.





Военные парады 9 мая пройдут в Москве, восьми городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В состав парадных расчетов в этом году войдут участники СВО.