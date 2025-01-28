Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

Администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена пыталась убить президента России Владимира Путина, заявил американский телеведущий Такер Карлсон журналисту Мэтту Таибби.





«[Бывший госсекретарь США] Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — она пыталась убить Путина», — сказал Карлсон.





При этом он не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям. Вместе с тем, Карлсон подчеркнул, что считает эти попытки безумием. По его словам, команда Байдена предпринимала подобные попытки, поскольку для бывшей американской администрации хаос нужен как «защитный экран».





В 2022-м году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне слухов о покушении на российского лидера сообщал, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне.





Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что ряд действий администрации Байдена необходимо рассматривать не только как ошибки, но и как преступления, в том числе на Украине.





Посланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявлял, что американский народ возмущен тем, что бывший президент США не общался с российским лидером с начала СВО на Украине.