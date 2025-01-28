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Трамп подписал указ о создании над США «Железного купола»
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Система ПРО станет аналогом израильской undefined
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Трамп подписал указ о создании над США «Железного купола»

Система ПРО станет аналогом израильской

Президент США Дональд Трамп объявил о создании американского аналога израильской системы ПРО «Железный купол». Об этом пишет NBC News. Уточняется, что разработка «щита» — одно из предвыборных обещаний Трампа.


Ранее американский лидер отмечал, что системы противоракетной обороны будут полностью производиться в США. При этом ведущую роль в проекте может сыграть штат Миннесота. Он занимает ведущее место в добыче железной руды.


Трамп указывал, что «необходимо немедленно начать строительство современного противоракетного щита «Железный купол», который сможет защитить американцев». 


В Белом доме подчеркивали, что США сталкиваются с «катастрофической угрозой» со стороны «баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет».

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#сша #оборона #дональд трамп
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