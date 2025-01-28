Генпрокуратура России требует взыскать 3,2 миллиарда рублей с главы Корпорации развития Курской области и его замов

С главы Корпорации развития Курской области и его заместителей требуют взыскать 3,2 миллиарда рублей. Генпрокуратура подала соответствующий иск в Ленинский районный суд Курска.





Ответчиками указаны Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин.





Кроме того, ответчиками выступают ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «СИЭМИ», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема».





По версии прокуратуры, с перечисленными компаниями с декабря 2022-го по декабрь 2023 года было заключено 23 договора на 3,22 миллиарда рублей. Заключившие контракты компании создали «видимость выполнения работ» по строительству защитных сооружений и организовали ложную схему расходов через фирмы-однодневки. Чиновники же «использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц для их незаконного обогащения».





20 декабря Лукин был арестован. Он проведет в СИЗО минимум два месяца. В начале декабря по этому же делу был арестован бывший замгендиректора Корпорации развития Курской области Игорь Грабин.