«Зима в Москве»: китайский Новый год встретят представлением на улицах столицы

В рамках проекта «Зима в Москве» и празднования китайского Нового года в центре столицы организуют красочные иммерсивные представления с участием Дракона и Зеленой Змеи — главных символов уходящего и наступающего годов.





С 28 января по 9 февраля по выходным артисты в национальных костюмах будут выступать со зрелищными номерами.





В день открытия фестиваля «Китайский Новый год в Москве» 100 артистов во главе с большими фигурами Дракона и Змеи отправятся в 17:00 с Тверского бульвара, пройдут по Тверской площади, Камергерскому переулку и финишируют на Манежной площади. Они будут выступать в костюмах китайских львов, принцесс, членов императорской семьи, стражей, дам с дракончиками и красными фонарями, мудрецов и старцев, министров-мандаринов и воинов Золотого Дракона.





Проект «Зима в Москве» приглашает вспомнить традиции и историю, согреться горячим чаем с плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Также это возможность проявить заботу о тех, кому она необходима.