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В Госдуме заявили, что россияне могут разово забрать все пенсионные накопления
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Получить деньги сразу можно, если сумма не превышает установленного размера undefined
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В Госдуме заявили, что россияне могут разово забрать все пенсионные накопления

Получить деньги сразу можно, если сумма не превышает установленного размера

В 2025 году россияне разово могут забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.


В случае если сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, то назначаются ежемесячные выплаты, указал он. Парламентарий уточнил, что размер выплат будет рассчитываться индивидуально.


По его словам, в текущем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года.


27 января Правительство России приняло постановление об индексации более четырех десятков социальных выплат с февраля на 9,5%. О подписании документа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.


Согласно документу, увеличенные пособия будут перечисляться уже с 1 февраля. Держать на контроле вопрос доиндексации социальных пенсий поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой, а вопрос военных пенсий — первому зампреду правительства Денису Мантурову.

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