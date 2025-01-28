В Госдуме заявили, что россияне могут разово забрать все пенсионные накопления

В 2025 году россияне разово могут забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.





В случае если сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, то назначаются ежемесячные выплаты, указал он. Парламентарий уточнил, что размер выплат будет рассчитываться индивидуально.





По его словам, в текущем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года.





27 января Правительство России приняло постановление об индексации более четырех десятков социальных выплат с февраля на 9,5%. О подписании документа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.





Согласно документу, увеличенные пособия будут перечисляться уже с 1 февраля. Держать на контроле вопрос доиндексации социальных пенсий поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой, а вопрос военных пенсий — первому зампреду правительства Денису Мантурову.