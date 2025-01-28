Раскритикованная Хинштейном за отпуск в Индии врио министра уволилась по собственному желанию

Врио министра Курской области по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял уволилась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн раскритиковал женщину после ее отпуска в Индии.





В областном правительстве указали, что заявление на увольнение по собственному желанию Мусьял написала 27 января. Исполнять обязанности министра будет врио замминистра Александр Потанин.





20 января Хинштейн на заседании областного правительства выразил недоумение ситуацией, когда врио регионального министра по охране объектов культурного наследия проводит отпуск в Индии.





Врио губернатора призвал чиновников уведомлять о планируемых поездках за границу. При этом он подчеркнул, что закон не дает права ограничивать выезд, если гражданин не является носителем секретной информации.