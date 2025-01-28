Власти США подтвердили заморозку программы для беженцев с Украины

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановила действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом президента Дональда Трампа о защите границ. Об этом сообщается на ее сайте.





Там подчеркнули, что в связи с указом от 20 января «USCIS приостанавливает прием форм I-134A, онлайн-заявок на получение статуса спонсора и деклараций о финансовой поддержке».





Уточняется, что прием заявок заморожен до момента, пока USCIS не рассмотрит уже поданные запросы.





Программа «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U) была запущена 21 апреля 2022 года. Она дает возможность гражданам Украины и их ближайшим родственникам приехать в США и временно остаться там на два года. Участвующие в программе должны иметь сторонника в Соединенных Штатах, который согласится оказать им финансовую поддержку на весь срок пребывания в стране.