Патриарх Кирилл призвал признать сатанизм в России экстремистским движением

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России. Он заявил об этом на открытии XXXIII Международных рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.





«Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения», — сказал патриарх.





По его мнению, недопустимо, что до сих пор различные секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в России обряды, а также вербуют молодежь, открыто регистрируют свои группы в сообществах и социальных сетях.