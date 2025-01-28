Новости
Новости 18+
St
Патриарх Кирилл призвал признать сатанизм в России экстремистским движением
18+
Предстоятель РПЦ заявил, что различные секты вербуют молодежь undefined
Новости

Патриарх Кирилл призвал признать сатанизм в России экстремистским движением

Предстоятель РПЦ заявил, что различные секты вербуют молодежь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России. Он заявил об этом на открытии XXXIII Международных рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.


«Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения», — сказал патриарх. 


По его мнению, недопустимо, что до сих пор различные секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в России обряды, а также вербуют молодежь, открыто регистрируют свои группы в сообществах и социальных сетях.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Патриарх также поддержал законопроект о запрете рекламы магов и гадалок. Он выразил мнение, что государство должно противодействовать массовому распространению оккультизма среди населения и публичному навязыванию через рекламу деструктивных религиозных учений и практик.

#рпц #экстремизм #патриарх кирилл #сатанизм
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...