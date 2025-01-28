Патриарх Кирилл призвал признать сатанизм в России экстремистским движением

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России. Он заявил об этом на открытии XXXIII Международных рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.
«Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения», — сказал патриарх.
По его мнению, недопустимо, что до сих пор различные секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в России обряды, а также вербуют молодежь, открыто регистрируют свои группы в сообществах и социальных сетях.
Патриарх также поддержал законопроект о запрете рекламы магов и гадалок. Он выразил мнение, что государство должно противодействовать массовому распространению оккультизма среди населения и публичному навязыванию через рекламу деструктивных религиозных учений и практик.