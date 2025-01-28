Синоптики процитировали «Евгения Онегина», комментируя погоду в Москве

28 января температура в столице побила рекорд 1923 года. Воздух утром прогрелся до плюс 4,5 градуса. А 27 января был побит погодный рекорд 1914 года. Утром было плюс 3,5. Синоптики вспомнили «Евгения Онегина», комментируя погоду в Москве, и рассказали, какая температура ожидается в ближайшие дни и в феврале. 29 и 30 января снова может стать рекордно тепло, а вот в феврале будет меньше погодных аномалий.





«Январский месяц удался. С чем связано такое тепло: в течение поздней осени, начала зимы и продолжения зимы преобладали западно-восточные переносы теплой воздушной массы из Атлантики. Они протекали в центр европейской территории России, неся аномально теплый воздух», — пояснил военный метеоролог Александр Ильин.





Тепло в конце января связано со средиземноморскими воздушными массами. Температура в среду-четверг может снова стать рекордной и подняться до плюс 8.





«Напомню, что это не единственная теплая зима. В 2007 году был зафиксирован абсолютный максимум температуры до плюс 8,6 в январе. Будет ли побит рекорд того года сейчас — время покажет», — отметил синоптик.





Аномально теплая погода — не редкость, она наблюдалась и более 200 лет назад, напомнил Ильин.





«Вспомним роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин»: «Зимы ждала-ждала природа. / Снег выпал только в январе». К сожалению, Пушкин не пишет ничего про температуру и то, долго ли пролежал тот выпавший снег. Но сами за себя эти строки говорят, что были времена и 200 лет назад и более, что снег долго не выпадал в европейской части территории России», — сказал синоптик.





Температура в феврале тоже будет выше нормы, но таких аномалий, как в январе, не ожидается, говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





«Уже со следующего понедельника, в первые числа февраля и в субботу-воскресенье температура будет близка к нулевой отметке, даже чуть отрицательная», — прогнозирует эксперт.





В целом в будущие годы зимние месяцы будут чаще всего теплыми, реже — холодными.





«Нормальная погода, которая близка к средним значениям, будет повторяться реже. А вот тренд будет состоять из близких к экстремальным значений — то очень тепло, то очень холодно», — рассказал Вильфанд о прогнозах климатологов.