Путин посетил АвтоВАЗ и призвал чиновников пересесть на российские машины

Российский лидер подчеркнул, что «надо пересаживать чиновников на российские автомобили». Он добавил, что, «к сожалению, это указание пока не полностью исполнено».





Глава государства обратил внимание, что одна из проблем в этой сфере — определение, можно ли считать автомобиль отечественным. Специалисты разрабатывают критерии подсчета степени локализации машин. Путин рассказал, что лично участвует в решении этого вопроса.





Также на АвтоВАЗе ему презентовали предсерийный автомобиль Lada Iskra. Он пообщался с работниками, поздравил их с ростом производительности труда и отметил, что предприятие развивается.