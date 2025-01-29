МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации российских СМИ об авиакатастрофе под Актау

Министерство иностранных дел Азербайджана посчитало дезинформацией некоторые публикации российских СМИ об авиакатастрофе под Актау, следует из заявления ведомства.





Посол России в Баку Михаил Евдокимов 28 января был приглашен в МИД Азербайджана. В ведомстве заявили, что такие материалы «вызывают недоумение» и противоречат Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.





Результаты предварительного расследования трагической катастрофы самолета «Азербайджанские авиалинии» известны, ведется работа по завершению расследования и четко изложены ожидания России относительно катастрофы, подчеркнули в азербайджанском МИД.





Пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.