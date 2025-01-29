Новости
Новости 18+
St
МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации российских СМИ об авиакатастрофе под Актау
18+
Посла России вызвали в ведомство и выразили «недоумение» undefined
Новости

МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации российских СМИ об авиакатастрофе под Актау

Посла России вызвали в ведомство и выразили «недоумение»

Министерство иностранных дел Азербайджана посчитало дезинформацией некоторые публикации российских СМИ об авиакатастрофе под Актау, следует из заявления ведомства.


Посол России в Баку Михаил Евдокимов 28 января был приглашен в МИД Азербайджана. В ведомстве заявили, что такие материалы «вызывают недоумение» и противоречат Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.


Результаты предварительного расследования трагической катастрофы самолета «Азербайджанские авиалинии» известны, ведется работа по завершению расследования и четко изложены ожидания России относительно катастрофы, подчеркнули в азербайджанском МИД.


Пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#авиакатастрофа #мид #азербайджан
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...