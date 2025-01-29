В СК подтвердили возбуждение дела из-за гибели срочника в Приморье

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 19-летний срочник Антонов был убит в октябре 2024 года на полигоне «Ильинский» 60-й мотострелковой бригады в Приморском крае. Высказывалась версия о том, что солдата расстреляли из-за отказа отправиться на СВО.





В частности, об этой истории писала журналистка из Татарстана под псевдонимом Асия Несоевая, чьи статьи стали снимать с публикации из-за подозрений в фальсификации материалов.