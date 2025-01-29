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В СК подтвердили возбуждение дела из-за гибели срочника в Приморье
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Ранее об убийстве солдата писала журналистка Несоевая, чьи статьи посчитали фейком Коллаж: Daily Storm
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В СК подтвердили возбуждение дела из-за гибели срочника в Приморье

Ранее об убийстве солдата писала журналистка Несоевая, чьи статьи посчитали фейком

Коллаж: Daily Storm

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за гибели проходящего срочную военную службу Артема Антонова в Приморье, сообщили Daily Storm в Военном следственном управлении СК по Восточному военному округу.


В ведомстве добавили, что предварительное следствие по делу до настоящего времени не завершено. По какой статье ведется расследование, в СК не уточнили.

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Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 19-летний срочник Антонов был убит в октябре 2024 года на полигоне «Ильинский» 60-й мотострелковой бригады в Приморском крае. Высказывалась версия о том, что солдата расстреляли из-за отказа отправиться на СВО.


В частности, об этой истории писала журналистка из Татарстана под псевдонимом Асия Несоевая, чьи статьи стали снимать с публикации из-за подозрений в фальсификации материалов.

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