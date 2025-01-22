Фейковые истории и неподтвержденные данные: почему СМИ удаляют материалы журналистки Несоевой

Российские оппозиционные СМИ начали удалять тексты журналистки из Татарстана, публиковавшейся под псевдонимом Асия Несоевая, из-за подозрений в фальсификации материалов. Сама журналистка отрицает обвинения в подделке скриншотов, переписок и в додумывании материалов.





Daily Storm собрал подробности этой истории.





О чем писала Несоевая





Материалы Несоевой были посвящены событиям, происходящим в зоне специальной военной операции (СВО), некорректной работе российских военкоматов, о жизненных трудностях, с которыми сталкиваются родственники военных, находящихся в зоне СВО.





Почему появились сомнения в честности работы Несоевой





Telegram-канал «Осторожно, новости», принадлежащий медиа-холдингу Ксении Собчак, рассказал, что одно из изданий попросило подтвердить детали истории о российском военном. Несоевая прислала изданию скриншоты переписок, в которых нашли признаки подделки. Затем появились вопросы и к другим материалам журналистки.





Издание «Дискурс» поместило перед материалом журналистки дисклеймер о том, что Несоевая обманывала редакции и фабриковала факты в своих публикациях.





Редакторы проводили фактчекинг ключевых деталей, «однако в свете выяснившихся событий мы не можем гарантировать полную точность изложенного ниже», предупреждает издание.





Ряд других изданий, с которыми сотрудничала Несоевая, удаляют ее материалы без каких-либо объяснений, пишет RT. Статьи журналистки пропали с сайтов «Холода»*, «Важные истории»*, «Новая газета Европа»* и другие (СМИ, признанные Минюстом иноагентами).





Почему тексты Несоевой публиковали раньше





«Осторожно, новости», также опубликовавший текст Несоевой (сейчас он удален) пояснил, что у издания был ряд причин доверять журналистке.





Так, главный редактор издания Сергей Титов лично знаком с журналистами, которые сотрудничали с Несоевой. Коллеги характеризовали ее как профессионального автора, который много времени проводит за работой. Также издание располагает ее настоящими данными и деталями биографии.





Когда Несоевая готовила материал, она вела онлайн-трансляцию своих перемещений, присылала фотографии с места и отчеты о работе, утверждает Telegram-канал.





Кроме того, Несоевая была неоднократно номинирована на журналистскую премию «Редколлегия» и, по данным канала, в прошлом году проходила обучение в школе независимой журналистики «Искра».





Как отреагировала Несоевая





Сама журналистка утверждает, что в ее опубликованных текстах нигде не придуманы цитаты, события и персоны. Слова Несоевой также приводит «Осторожно, новости». Корреспондент утверждает, что она писала про свой район и лично знает всех, кто там живет.





По ее словам, в основном это заключенные или военные, которые просили ее менять их личные данные. Именно поэтому, утверждает Несоевая, она обещала своим источникам, что не будет сообщать их данные никому, включая редакторов.





* СМИ, признанные Минюстом иноагентом