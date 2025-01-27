«Подумай, возможно, ты воин»: что написано об СВО в новом учебном пособии «Военная история России»

Школьный курс «Военной истории России» в трех книгах под редакцией Владимира Мединского презентовали в Москве. По словам авторов, пособие синхронизировано со школьным курсом. Три учебника предназначены для учащихся средних школ, курсантов суворовских и нахимовских училищ, кадетских классов. Первый учебник рассказывает о военной истории страны от эпохи Древней Руси до XVII века, второй — от эпохи Петра Великого до Русско-японской войны 1904-1905 годов, третий — от Первой мировой войны и до начала СВО. Корреспондент Daily Storm ознакомился с главой, которая посвящена спецоперации. Все основные тезисы — в материале.





Почему Россия начала СВО





«На протяжении всей постсоветской истории США и НАТО последовательно игнорировали законные требования России в сфере безопасности. В конце концов поддержанный Западом фашистский переворот в Киеве, создание на Украине агрессивного антироссийского плацдарма, массовые убийства украинскими националистами несогласных с политикой киевских властей вынудили Россию начать в феврале 2022 года специальную военную операцию по защите Донбасса», — говорится в тексте параграфа «Профессионализм, несгибаемость, мужество: российские воины в СВО».





Отсылки к Великой Отечественной войне





Большая часть этой темы посвящена особенностям Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР, а также методам и тактике ведения боев ВС РФ.





«Еще в годы Великой Отечественной для решения специальных задач в Красной армии создавались особые ударные группы, не предусмотренные в основном штате, например, штурмовые батальоны. Специальные подразделения успешно использовались в ходе боевых действий в Афганистане и в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Они оказались более приспособлены к прорыву сильной обороны врага или захвату укрепленного района. Сегодня такие подразделения стали уже не особенностью, а нормой».





СВО в лицах





«Среди героев СВО — Владимир Жога, Нурмагомед Гаджимагомедов, Тимофей Матвеев, Балдан Цыдытов и многие-многие другие», — пишут авторы.





В учебнике встречаются реальные фото из зоны спецоперации, например, продемонстрирован подбитый под Авдеевкой танк «Абрамс».





Заканчивается параграф словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин — это самая надежная гарантия мира в России. И не только в России. Подумай. Возможно, он — это ты».





Со страницами книги можно ознакомиться здесь.