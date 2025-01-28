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На сайте хоккейной команды экс-замминистра обороны Иванова появилась реклама иностранных онлайн-казино
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Записи переведены на русский язык с ошибками Коллаж: Daily Storm
Детали

На сайте хоккейной команды экс-замминистра обороны Иванова появилась реклама иностранных онлайн-казино

Записи переведены на русский язык с ошибками

Коллаж: Daily Storm

На сайте хоккейной команды экс-замминистра обороны Тимура Иванова появились обзоры онлайн-казино. Теперь рядом с эмблемой спортивного коллектива и фото игроков размещен различный спам. 

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Экс-замминистра Иванов и игроки команды «Красные звезды»
Экс-замминистра Иванов и игроки команды «Красные звезды» Фото: Минобороны РФ

Будучи заместителем министра обороны, Тимур Иванов выступал за хоккейную команду «Красные звезды». В 2019 году его даже упоминали на сайте ведомства как капитана коллектива. Тогда «Красные звезды» обыграли сборную кадетов. Однако юридически командой управлял Сергей Бородин — бизнесмен, а ныне фигурант дела Тимура Иванова. 


До 2021 года на сайте публиковали новости об успехах команды. Сейчас же на месте старых заметок красуются рекламные статьи про гэмблинг на разных языках. Некоторые заметки написаны на ломаном английском и с ошибками. В них рассказывается об онлайн-казино в Новой Зеландии, Лас-Вегасе, о блек-джеке, рулетке, покере. Перевод напоминает старую версию сайта AliExpress с забавными описаниями.

Реклама на сайте
Реклама на сайте Фото: команды «Красные звезды»

Например, часть одной из статей переведена так: «Новая реакция дружелюбна, и вы будете образовательный, в ней объясняются новые советы для сохранения электронной почты и подтверждения номера мобильного телефона…»


В другой статье описывается игра в рыбалку, где «можно эффективно собрать коллекцию удочек», а еще получить «превосходный многофутовый шест для поиска и катушку для рыболовного квеста».


Судя по данным сервисов проверки доменных имен, в июне 2024 года у сайта хоккейной команды Тимура Иванова сменился собственник. Он и мог изменить описание, оставив общий дизайн. 


Вечером 23 апреля 2024 года Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что замминистра получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Его арестовали. 

#реклама #хоккейная команда #тимур иванов
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