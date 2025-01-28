На сайте хоккейной команды экс-замминистра обороны Иванова появилась реклама иностранных онлайн-казино

Например, часть одной из статей переведена так: «Новая реакция дружелюбна, и вы будете образовательный, в ней объясняются новые советы для сохранения электронной почты и подтверждения номера мобильного телефона…»





В другой статье описывается игра в рыбалку, где «можно эффективно собрать коллекцию удочек», а еще получить «превосходный многофутовый шест для поиска и катушку для рыболовного квеста».





Судя по данным сервисов проверки доменных имен, в июне 2024 года у сайта хоккейной команды Тимура Иванова сменился собственник. Он и мог изменить описание, оставив общий дизайн.





Вечером 23 апреля 2024 года Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что замминистра получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Его арестовали.