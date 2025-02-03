Партнер конкурентов Пригожина и табачный предприниматель. На чем зарабатывал убитый в Москве основатель «Арбата»

Армен Саркисян был не только общественником и спортсменом, но и занимался бизнесом. Скончавшемуся предпринимателю принадлежали девять фирм в Москве и на новых территориях. Он занимался производством каменноугольного кокса, продажей сигарет и был партнером конкурента пригожинского «Конкорда», выяснил Daily Storm.





В ДНР Саркисян владел 50% предприятия «Корнер», специализирующегося на производстве кокса. Компания зарегистрирована в Макеевке. В 2023 году доходы предприятия составили 369 миллионов рублей, однако его расходы почти сравнялись с этой суммой. По данным «СПАРК-Интерфакс», в итоге чистая прибыль составила чуть более 121 тысячи рублей.





В Москве Саркисян занимался табачным бизнесом. Он выступал бенефициаром компании «ТКЛАБ». Это официальный представитель Калужской табачной фабрики в России, говорится на сайте предприятия.





Фирмам бизнесмена принадлежали товарные знаки на некоторые другие табачные продукты, например, Ceasar и «Аргумент». Сигареты под брендом «Знамя» Армена Саркисяна можно найти и на сайте Липецкой табачной фабрики. Судя по выданным сертификатам, предприниматель также мог возить в Россию вейпы из Китая.





В Херсонской области Саркисян имеет долю в холдинге «Развитие территорий». 60% компании принадлежит оператору RBE Group. Эта компания занимается производством питания и, по сути, выступала конкурентом «Конкорда» Евгения Пригожина.





Как сообщал со ссылкой на источники «Коммерсантъ», в 2013 году контракты на питание в Минобороны РФ перешли от RBE к группе компаний создателя ЧВК «Вагнер». Однако осенью 2023 года оператор вновь стал обеспечивать питанием военное ведомство вместо ГК «Конкорд» погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина.





Как сообщали СМИ, Саркисян и его охранник погибли утром 3 февраля после взрыва в холле элитного ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве. Еще трое человек получили ранения.





Тренер клуба «Рысь» города Шахтерск рассказал Daily Storm, что предприниматель помогал боксерам Донбасса деньгами. Создатель «Арбата» приходил в зал к спортсменам без охраны, добавил собеседник. Синельников отметил, что у Саркисяна могли быть недоброжелатели.