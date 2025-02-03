Саркисян был меценатом и ходил в зал без охраны: тренер рассказал о погибшем президенте Федерации бокса ДНР

Жертва покушения в ЖК «Алые паруса» Армен Саркисян помогал боксерам Донбасса деньгами и ходил к ним в зал без охраны. Об этом Daily Storm рассказал тренер клуба «Рось» в городе Шахтерск Александр Сидельников. Он допустил, что у Саркисяна хватало недоброжелателей.





«Он к нам даже в зал приходил. Последний раз этой зимой. Был сам, без секьюрити. Да и зачем ему охрана? Очень жаль, конечно, что сегодня совершено покушение на него... Армен Саркисян оставил о себе положительные впечатления. Очень сильно помогает нам, в первую очередь, финансово. Покупает амуницию детям, премии лучшим спортсменам платит», — сказал тренер.





«А что касается взрыва в Москве... У любого человека есть недоброжелатели. И Саркисян не исключение, конечно. Писали, что он якобы мог быть связан с какими-то криминальными делами. Не знаю ничего и не хочу даже думать про это. Но вообще такой стереотип просто есть: если ты боксер — значит связан с криминалом!» — добавил Сидельников.





Он охарактеризовал Саркисяна как грамотного человека и настоящего поклонника бокса. Тренер заметил, что этот вид спорта в ДНР с приходом Саркисяна на пост почетного президента федерации стал стремительно развиваться. «Он решает все задачи, связанные с материальной частью. Года четыре-пять помогает», — уточнил собеседник.





До прихода Саркисяна руководителем был заслуженный тренер Александр Николаевич Ткаченко, который в советские времена стал трехкратным чемпионом Европы и ездил на Олимпиаду. «Но он не мог организовать, чтобы мы действительно полноценно работали и ни в чем не нуждались. Плюс сейчас мы в составе России, поэтому условия стали лучше», — отметил тренер из ДНР.





Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве произошел 3 февраля около 09:40. По данным правоохранителей, покушение на Саркисяна было заказным и тщательно спланированным. Предварительно, в холле было заложено радиоуправляемое взрывное устройство. На месте погиб один из охранников Саркисяна, еще четыре человека пострадали, заявили в СК.





Состояние раненых оценивается как тяжелое. Предварительно, пострадали Сергей Шкрябатовский (у него открытый перелом левой голени); Дарья Карселадзе (открытая рана шеи, открытый перелом правой голени) и охранник Саркисяна — Олег Каспирович. У мужчины зафиксированы рваные раны пальцев левой кисти, контузия, множественные оскольчатые ранения головы и шеи.





Холл и подъезд жилого комплекса были повреждены во время взрыва — выбиты стекла, сломан потолок, следы от взрыва видны на стенах. Взрыв произошел в том же ЖК, где в 2021 году расстреляли наследника Деда Хасана. Али Гейдарова, известного в криминальных кругах как Альберт Рыжий, убили в апреле 2021-го. Преступление произошло, когда вор в законе тренировался в зале в ЖК «Алые паруса».





Самого бизнесмена госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя несколько часов 46-летний мужчина скончался, не приходя в сознание.





Следственным комитетом было заведено дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сложной работой расследование взрыва в ЖК «Алые паруса».





Армен Саркисян — основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат». Он был создан в 2022 году в Донбассе для участия в СВО. Это отряд специального назначения в составе интербригады «Пятнашка». В батальоне служат ветераны ЧВК «Вагнер» и другие опытные бойцы, специализирующиеся на штурмах. Командир «Арбата» два года назад получил медаль «За отвагу» от российского лидера Владимира Путина. Сейчас бойцы батальона воюют на Курском направлении.





Саркисян с 2014 года находится в розыске на Украине по обвинению в причастности к организации убийств в центре Киева. СБУ назвала его членом ближнего круга бывшего президента Украины Виктора Януковича. Сам Саркисян рассказывал журналистам, что в Донбасс переехал из Армении в юном возрасте. Всю сознательную жизнь он провел в Горловке. Саркисян был Кавалер ордена Мужества и почетный гражданин города Горловка.





В феврале 2024 года имя Саркисяна мелькало в хрониках происшествий. Между его охранниками и бойцом ММА Расулом Очаевым произошла перестрелка на Плющихе в Москве, возле здания МИД. Стрельба велась из травматического оружия. Правоохранительные органы возбудили тогда уголовное дело.